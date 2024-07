Eso indica que si las cosas ya estaban muy desgastadas la mañana del miércoles, al límite, esa noche acaban peor con un elemento muy complejo que no es la pelea intestina entre ellos por la candidatura presidencial de 2025, sino con elementos de la institucionalidad boliviana .

Duró muy poco la idea de unidad y se vuelve a la pelea interna, las cosas no son mejores que aquella mañana, sino que empeoran porque desde el MAS, sin condolerse que ellos fueron víctimas en 2019, blanquean una situación extrema contra la democracia, creyendo que conviene a los intereses coyunturales , advierte la politóloga.

Cuando se dan los hechos, entre las 2 y las 6 de la tarde, todos los políticos hacen declaraciones que generan un cordón sanitario en defensa, no del presidente Luis Arce, sino de la democracia, junto a la gente que sale a la calle , explica.

▲ Durante 20 años, la oposición operó reactivamente frente al MAS, pero ahora eso no funciona en la medida en que no tiene claro contra qué y contra quién reaccionar. Hay un desorden en el campo político provocado por la pelea en el MAS, cuyos militantes ahora que podrían ser mayoría electoral, están desorientados en cómo operar la política, afirma analista. Foto cortesía de Susana Bejarano

Cómo gestionar la crisis

Cualquier posibilidad de gestionar los problemas urgentes que hoy tiene Bolivia –carencia de reservas en dólares, escasez de combustibles, abuso del subsidio a los hidrocarburos, déficit fiscal de 11 puntos del producto, bloqueo de la agenda legislativa, estancamiento de los proyectos de industrialización del litio, entre otros–, pasa por un acuerdo político amplio, que comienza necesariamente con la pacificación de la guerra interna del MAS.

Susana Bejarano plantea que en la medida en que la ruptura del MAS se profundiza y prolonga, al ser éste la estructura rectora del campo político local, es imposible abordar los ajustes y transformaciones que se requieren para atacar una crisis que define como multidimensional.

“La oposición durante 20 años operó reactivamente frente al MAS, pero ahora eso no funciona en la medida que no tiene claro contra qué y contra quién reaccionar, es completamente desordenada, un día apoya al gobierno en el Parlamento, luego al ‘evismo’. Hay un desorden en el campo político provocado por la pelea en el MAS, cuyos militantes ahora que podrían ser mayoría electoral, están desorientados en cómo operar la política”.

Sin salida

Al respecto, considera del todo necesario que el oficialismo encuentre caminos institucionales para aplacar su guerra interna, porque eso repercutiría inmediatamente en todo el campo político, dado que es la fuerza rectora.

Creo que la única alternativa viable electoralmente hablando, es una candidatura intermedia entre las partes que se comprometa a mirar a ambas, pero es muy complejo, porque no sólo no hay mecanismos democráticos institucionales para resolver la negación del otro que existe, sino que expresamente no existen voluntades.

El conflicto político-social, agrega, no va a frenarse mientras no haya un replanteamiento del estatal Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que está presentando fallas, pero estos temas no están en debate político y la gente puede movilizarse en cualquier momento.