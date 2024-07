El escritor e investigador mexicano Héctor Orozco fue el responsable de organizar y seleccionar las imágenes de la exposición. Al principio, conociendo muy bien el trabajo de los dos, no encontraba puntos de unión. Pedro Valtierra es un fotoperiodista de toda la vida, con una amplia trayectoria, y Rafael Doniz es alumno de Álvarez Bravo, tiene un tiempo distinto para fotografiar y más reflexión sobre el tiempo . Pero hablando con ellos, Orozco descubrió que un día se encontraron de forma fortuita en el Santuario del Niño Fidencio, cada uno estaba en un lado de la charca, se saludaron y después ya no se volvieron a ver aquel día. Ese momento sirvió para profundizar en sus intereses comunes.

▲ El fotógrafo fundador de La Jornada

▲ Rafael Doniz, en la muestra de la Casa de México en España. Foto Armando G. Tejeda

Tanto Valtierra como Doniz reconocieron su mutua admiración, no sólo por su calidad como fotógrafos, sino también por su forma de mirar esa realidad en ocasiones doliente de México. Pero ellos, que han sido testigos de la evolución de un país en las últimas décadas, perciben un tiempo nuevo, más esperanzador . Doniz lo explica así: México es un país de gente recia, luchadora, que no se rinde, y después de tanto tiempo de abusos y agresiones, creo que ahora se vive un tiempo de esperanza, de que se está abriendo una nueva etapa de más justicia e igualdad .

Valtierra, uno de los fundadores de La Jornada, confirmó esa idea: Veo a México con mucha esperanza. Hay cambios importantes. Es un país que está recuperando lo que perdió durante muchos años. Yo no soy de la 4T; soy un periodista libre, pero tengo mi corazón y creo que sí hay esperanza para este país. Puedo hablar de eso porque viajo muchos a los estados, veo las comunidades, digamos que no estoy en Polanco o en La Condesa, sino que estoy viajando y me doy cuenta de la situación. Veo un México con una perspectiva diferente, buena, y veo a la gente en condiciones más favorables y con una actitud de recuperar lo nacional sin caer en el nacionalismo a ultranza .

El curador Orozco tampoco ve en la evolución de su trabajo una tendencia al pesimismo o al desencanto; por el contrario: Creo que es muy esperanzador, no sólo sus fotos, sino lo que retratan. Como la mujer zapatista que empuja al militar, que se adelanta a la idea de las mujeres como resistencia en el mundo indígena y en sus luchas por la igualdad; mientras Doniz muestra cómo los nayari cora han integrado a su cultura aquello que aparentemente los iba a destruir, como el catolicismo o la estética del narcotráfico .

Pedro Valtierra, que además es el fundador de las agencias de Imagenlatina y Cuartoscuro, reflexionó sobre un asunto que le inquieta: “Veo con preocupación lo endeble que se está volviendo la fotografía, sobre todo la memoria. La gente tiene poca conciencia de la importancia que tiene la fotografía para los que la hacemos, así sea familiar o lo que sea. La importancia tiene que ver con la perdurabilidad de la memoria; con lo digital se vuelve muy débil porque se borra fácilmente, no hay la conciencia de guardarla, se ha vuelto algo de usar y tirar en una carrera inalcanzable. La fotografía es una herramienta de tan de fácil acceso que la conciencia sobre ella se ha ido perdiendo poco a poco y eso me asusta. Yo soy fotógrafo y vengo de ‘la generación de la prehistoria’, pero me parece que es importante orientar y educar a los jóvenes para que hagan fotografía y le den la importancia que merece”.

Dura menos la eternidad forma parte de PhotoEspaña 2024 y permanecerá en la Casa de México en España, ubicada en Madrid, a partir de hoy y hasta el 8 de septiembre.