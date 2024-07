E

l padecimiento de Biden se llama Alzheimer; hace tiempo que para las corrientes principales todas las demencias quedan enmarcadas en esa caracterización general. El declive de Biden ha sido más evidente durante el último año y la tendencia de su padecimiento no hará sino empeorar. Una encuesta realizada en agosto de 2023 por Associated Press, halló que 77 por ciento del público y 69 por ciento de los demócratas dijeron que era demasiado viejo para conducirse con eficacia durante cuatro años más . Desde luego, no es la vejez, sino la demencia, que lo hace cometer fallos graves cada vez con mayor frecuencia. La esfera política, la democracia o el Partido Demócrata se hallan en un estado tan crítico que nadie pudo evitar el áspero encontronazo con la realiad del debate .

En la otra esquina, Donald Trump, un mentiroso compulsivo de ultraderecha, con gran fuerza en la cultura política de Estados Unidos. Su triunfo sobre Biden parece dado, si Biden, su familia y su círculo cercano (que incluye a Obama y a Bill Clinton) persisten en sostenerlo a rajatabla. Pero, cuando la tragedia se pone en marcha, no hay nada que la detenga. Va al encuentro de su destino inexorable.

Chris Hayes escribió en The New York Times, a 18 meses de haber iniciado el gobierno de Trump: El presidente es un mentiroso. Miente sobre asuntos de la máxima consecuencia (diplomacia nuclear) y sobre los más triviales (su juego de golf). Miente sobre cosas que puedes ver con tus propios ojos. Miente sobre cosas que ha dicho hace un momento. Miente como un pájaro carpintero ataca un árbol: compulsiva, insistente, ­instintivamente .

La capacidad de Trump para mentir sin preocuparse por su credibilidad, dice Hayes, es espantosamente impresionante . En un periodo de tres días en abril de 2019, Trump hizo 171 afirmaciones falsas o engañosas , según el equipo de verificación de hechos de The Washington Post. Durante una entrevista telefónica con el presentador del programa de entrevistas de Fox News Sean Hannity, Trump alcanzó 45 falsedades en 45 minutos. Este grado de mentira puede calificarse de patológico, y sí, Estados Unidos tiene como presidente a un mentiroso patológico .