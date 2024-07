Alonso Urrutia y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 2 de julio de 2024, p. 4

Si bien la reforma al Poder Judicial es muy necesaria porque es una instancia completamente echada a perder , en la que predomina la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que como parte del saneamiento en la impartición de justicia pudiera continuar después un proceso de depuración de las fiscalías generales de justicia en el país y de las policías ministeriales.

A pregunta expresa, el mandatario consideró que hay muchas quejas por parte de las fiscalías en contra del Poder Judicial porque suele haber renuencia a aprobar las órdenes de aprehensión que les son requeridas. O, en otros casos, como ocurrió recientemente, un juez ordena la liberación del hermano del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación o del hijo del cártel de Santa Rosa de Lima.