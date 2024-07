A

men lo que hacen, pero no se enamoren de lo que hacen. Poesía, cierto, es misterio, pero claramente misterio; no, como algunos confunden, confusión.

Un texto atropellado, atrabiliario, voluntarista, desmañado a la vez que escrito con pasión, puede sin duda pasar por poema . ¿Lo es? Formalmente, puede que unos lo clasifiquen, ya sin comillas, como tal. Fontalmente, tal clasificación es, a no dudarlo, cuestionable.

La redacción es fría, la escritura es caliente, lo he dicho muchas veces. Y es que no hay escritura, verdadera escritura, sin emoción. Pero la emoción del poema, la más fina de todas las escrituras, conlleva una frialdad –acaso la palabra sea frescura– que impide que la emoción se desboque. No siempre es rienda, no siempre es seguridad, certeza; mas sí confianza –dicho mejor, fe– en que la emoción con la que se escribe proviene (y no se desconecta) de la sensibilidad.