esde la visión no muy clara, pero bastante tramposa de algunos, lo más conveniente para la virtual Presidenta, Claudia Sheinbaum, sería enfrentarse con Andrés Manuel López Obrador. Las razones no importan, cualquiera es buena, pero la condición sine qua non para tratarla bien, es decir, para no inventar noticias falsas, para no meterse con su familia, para no insultarla, es la traición.

Afortunadamente, la ex jefa de Gobierno tiene muy claro el panorama político del país y sabe quiénes buscarán someterla a la presión de los rumores, las redes y los medios, pero estamos ciertos que eso ya no funciona. En los últimos seis años la Presidenta se vacunó contra ese mal.

Y además sabe que con la Cuarta Transformación se rompe otro viejo paradigma con el que la política mexicana cargaba cada seis años: una transición sin golpeteos, sin desacuerdos, más bien un cambio de estafeta, pero no de pista. Romper el molde del desacuerdo y las acusaciones será otro triunfo de la 4T.

En todo esto hay una trampa, como ya es costumbre. A CSP, las iniciales de la Presidenta, se le acusa, aparentemente, de someterse a los designios de un hombre al que han rechazado por lo menos en los últimos seis años y pretenden justificar el ataque y la presión con una estrategia que podría confundirse con la discriminación con que se pretendió impedir o anular el ejercicio de los derechos que la ciudadanía otorgó a López Obrador, pero es sólo la finta, el engaño.

Lo que se pretende con todas las palabras y la tinta derramadas en este querer desviar la ruta de la transformación es matar el proyecto, aislar lo conseguido hasta ahora y reiniciar el mal neoliberal.