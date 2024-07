L

a idea de anular los resultados de la elección que le dio el triunfo a Claudia Sheinbaum ha estado bullendo en la mente de los opositores, y más ahora que la reforma judicial parece segura. No pudieron hacerlo en el Instituto Nacional Electoral a pesar de la maquinación del gang de los 6 consejeros que tramaron incluso la destitución de la presidenta, Guadalupe Taddei. Su campo de batalla actual es el Tribunal Electoral Federal, organismo al que le corresponde declarar la validez de la elección y extender la imprescindible constancia de mayoría. 36 millones de votos acreditan sólidamente la victoria de la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, no la superan ni sumando los que obtuvieron Xóchitl Gálvez (16.5 millones) y Jorge Álvarez Máynez (6.2 millones). A dos magistrados, los Felipes –Fuentes Barrera y De la Mata Pizaña–, que tienen a su cargo la elaboración del proyecto de validez, se les ocurrió la idea de convocar a partidos políticos, asociaciones y cualquier persona a que opinen sobre el proceso. ¿Qué no hablaron las urnas el 2 de junio? Lo que han hecho en la práctica los Felipes es abrir la puerta para que los derrotados traten de enturbiar al proceso presidencial más democrático de la historia. ¿Qué pretenden? ¿Lucimiento personal? O es que como luego se dice: esos pollos quieren maíz . A ver si los morenistas dejan de desgreñarse por los cargos en el gabinete y paran las antenas.

Otra maquinación

El juez Noveno de distrito en materia administrativa, Rodrigo de la Peza, es anti4T. Fue uno de los que suspendió la aplicación de la ley de hidrocarburos de AMLO. Ha vuelto a ser mala noticia a raíz de que ordenó al Tribunal Electoral Federal que designe a dos magistrados que hacen falta, cuando esa función corresponde al Senado y, en ciertas circunstancias, al propio Tribunal. Éste rechazó la orden y anunció que presentará denuncia penal en su contra. Lo escabroso del asunto es que esos dos nuevos posibles magistrados se sumarían a los también anti4T, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, y harían mayoría en una votación que cuestionara la falta de validez de la elección presidencial. Por su lado, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que pedirá que el juez De la Peza sea sometido a juicio político. Como puede verse, los opositores van a emplear todos los recursos a su alcance para truncar la reforma judicial.