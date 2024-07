La posibilidad de que Le Pen y su candidato Jordan Bardella consigan la mayoría absoluta en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, que les permita gobernar, no parece una opción descabellada ni mucho menos. La única posibilidad para evitarlo es intentar rescatar en menos de una semana –la segunda vuelta es este domingo 7 de julio– el llamado Bloque Republicano. Unir a todas las fuerzas republicanas , retirando las candidaturas en aquellas circunscripciones donde el postulante de otra formación tenga mejores opciones de vencer a RN. Un cordón sanitario a la extrema derecha que ha funcionado desde las presidenciales del 2002, en las que Le Pen (padre) consiguió pasar a la segunda vuelta. Y que ha funcionado siempre. Veremos si esta fórmula tiene éxito, cuando los electores de centroderecha tienen que votar a candidatos de izquierdas. Sólo tres veces en la historia de la V República Francesa han cohabitado un primer ministro y presidente de formaciones políticas distintas. Pero más allá de si Bardella consigue o no los números para ser primer ministro, lo que está fuera de toda duda es que Rassemblement National es, en este momento, el principal partido de Francia. Y que el camino de Le Pen a la presidencia francesa en 2027 parece una posibilidad cada vez más clara. Una opción que no responde a una fiebre pasajera, sino a la transformación de largo aliento que se lleva operando en la sociedad y la política francesa, en donde el RN no es tanto una anomalía, sino el producto de la crisis de régimen que vive el país. En donde la ultraderecha aparece como el hijo bastardo del autoritarismo reaccionario del que el gaullismo impregnó la política de la V República y que el mismo Mitterrand llegó a calificar como golpe de Estado permanente.

