Martes 2 de julio de 2024, p. a10

A mediados de julio, el director técnico de la selección nacional, Jaime Lozano, entregará un informe al comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Juan Carlos Rodríguez; al presidente, Ivar Sisniega, y al director deportivo del Tricolor, Duilio Davino, sobre su reciente eliminación en primera ronda de la Copa América y el proceso que encabeza rumbo al Mundial de 2026.

En una breve junta el domingo en el estadio de la Universidad de Phoenix, Lozano recibió el espaldarazo de Davino para continuar en el cargo. El proyecto sigue como lo habíamos hablado , anunció el directivo. La decisión final quedará en manos de los dueños de la Liga Mx, que se reunirán mañana en Toluca.

No hay ninguna sorpresa, ¿no? A lo mejor Davino está contento y quiere seguir con la continuidad de fracasos , dice a La Jornada el empresario y ex directivo de la FMF, José Antonio García; no debería preocuparnos entonces si mañana vienen más malos resultados, porque es a lo que aspiramos. Si tienes una meta, eres ambicioso y no se cumple, se tienen que tomar medidas. ¿O estamos todos locos? Aficionados, periodistas, ex entrenadores. Se supone que en Qatar 2022 habíamos tocado fondo al quedar fuera en la fase de grupos, pero nuestro fondo sigue todavía más abajo .

Como reflejo del futbol mexicano, el Tricolor se encuentra en estado regresivo desde que dejó de ser el dueño indiscutible de Concacaf. Ese lugar ahora es de Estados Unidos. Mientras Lozano es el blanco principal de las críticas al no sobrevivir en un grupo que no enfrentaba a ningún favorito al título de la Copa, el único consenso entre ex futbolistas y federativos es que el problema es de carácter estructural. En tres partidos ante Venezuela, Jamaica y Ecuador, su equipo sólo convirtió un gol y fue obra del lateral del Monterrey, Gerardo Arteaga, en el triunfo sobre los caribeños.