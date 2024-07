R

ubén Jaramillo nació el 25 de enero de 1900 en Real de Minas, Zacualpan, estado de México. A los 15 años, se incorporó a las filas de Emiliano Zapata; fue maestro y pastor metodista. Lo asesinaron el 23 de mayo de 1962 en las ruinas de Xochicalco, Morelos, siendo presidente Adolfo López Mateos, el cinturita .

La poeta Silvia Tomasa Rivera así da cuenta de su ejecución en su libro La tierra oscura:

Los emisarios vestían ropa de manta,

sombreros de paja y huaraches

como los campesinos.

Detrás de ellos los soldados

cortaban cartucho.

La traición abrió fuego

cumpliendo la orden del amigo

que todo lo sabía

desde el nombre del hijo

que iba a nacer,

hasta el calibre de las balas del máuser

en el pecho del hombre

que un día tuvo en su historia

un pequeño arsenal

enterrado bajo la ceiba.

Pregunto a Silvia Tomasa por qué escogió como tema de un libro de poemas a Rubén Jaramillo, el último zapatista.

–Fíjate que hace muchos años, Marcial Alejandro me hablaba de Rubén Jaramillo. También me acuerdo que iba yo a tomar un taller a la Casa del Lago, y ahí conocí a José de Molina, cantautor sonorense que hizo un corrido a Rubén Jaramillo. José de Molina y su esposa, Araceli, me hablaban mucho de él.

“Desde entonces me interesó, porque vengo de familia de rancheros y campesinos; se me hacía muy familiar todo lo que había vivido Jaramillo. Fue el revolucionario que más tiempo ha estado en pie de lucha en México: 40 años. Entró al ejército zapatista en 1915; él tenía 15.

“Estuvo varios años en el ejército zapatista, pero luego se salió y formó su propia guerrilla. Se separó porque los intelectuales de escritorio que llegaban de la Ciudad de México sólo querían tomarse la foto con Zapata.

“Conocían todos los lugares donde podían encontrarlo. Eso le molestó mucho a Rubén Jaramillo. Dijo que la lucha se estaba desvirtuando. Ya había habido el problema con Otilio Montaño –una historia negra de la Revolución Mexicana–. Lo mataron casi en las narices de Emiliano Zapata, y éste no dijo nada. Era su gran amigo y compadre, y el redactor del Plan de Ayala.