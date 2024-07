Luego de una reunión con vecinos a puerta cerrada, donde muchos se salieron por seguir engañándonos, ya que no han hecho nada para acabar con el olor a combustible , señaló que a la paraestatal le corresponderá contratar a la empresa para realizar los trabajos.

Ante los gritos de vecinos de ¡solución! , explicó que dicho líquido, al salir contamina el suelo y éste toma olor con la lluvia o con temperaturas altas, pero se han logrado clausurar ya tres tomas clandestinas que se descubrieron en febrero, abril y mayo.

Con el estudio de remediación, puntualizó, se sacará la tierra contaminada y se tomarán muestras hasta que salga cero, para llenar nuevamente con tierra nueva y sana, y la mala se enviará a un confinamiento, como Venta de Carpio .

Por eso no se puede cambiar el suelo todavía, por eso sigue el aroma, pero ya estamos llegando a decisiones para terminar de una vez por todas con esto. La turbosina que lleva el ducto no es flamable, por lo que no hay posibilidad de que esto estalle , aseguró.

Habitantes de dichas colonias afirmaron que el olor a combustible continúa y existe riesgo de una explosión , por lo que han puesto en venta sus casas a un precio menor respecto del mercado, porque no queremos morir por una negligencia de las autoridades .