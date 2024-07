E

l jueves pasado se celebró un debate que será recordado por generaciones. El cara a cara que sostuvieron el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, quedará para el registro histórico por dos grandes razones: le devuelve relevancia a los debates, y es un nuevo hito en cuanto a la imagen pública, y la irrelevancia de la verdad en tiempos de las redes sociales.

Me refiero al primer concepto: Los debates habían dejado de ser importantes para la toma de decisiones del electorado que llega con afinidades, filias y fobias inamovibles al día de la elección. El mejor ejemplo es el debate en México, donde independientemente de la percepción de quién ganó o perdió, no movió un ápice la intención de voto. El del jueves fue un debate diferente, atípico. Vimos por primera vez en un ejercicio así a dos hombres que ya han ocupado la Casa Blanca, solamente en un primer período de cuatro años. Estamos acostumbrados a ver a un contendiente, no a un contendiente ex presidente. Fue evidente, incluso, cómo los moderadores –que por cierto, hicieron un trabajo extraordinario, con preguntas precisas, puntillosas y elegantes– se referían a Trump de manera diferente. Ella le decía “ former president”, él, president Trump . En este marco, digo que el debate volvió a ser relevante porque sí cambió preferencias. No sobre Trump o Biden, sino entre Biden y cualquier otra alternativa competitiva en el partido demócrata, una decisión de última hora, en crisis, frente a ese alud llamado trumpismo y la inocultable fragilidad del presidente en funciones.

Biden tenía la necesidad de acallar las críticas sobre su capacidad para gobernar, no tanto por su edad, pues a los 81 años es solamente tres años mayor que Trump, sino por las condiciones en las que llega a esa edad y las que tendrá a los 86, cuando acabaría su segundo mandato. No lo logró. Por el contrario, fue dramático ver a un presidente de Estados Unidos incapaz de articular una idea, un ataque, titubear frente a la mirada atónita del mismo Trump, y saber que estaba fracasando en cadena nacional, en su intento de demostrar que puede aún gobernar ese país complejo, multicultural, que nos guste o no, sigue marcando la pauta de la economía global y la correlación de fuerzas en el mundo.