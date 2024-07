Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 1º de julio de 2024, p. 16

Mexicali, BC., Las empresas Ruffo de Alba Forwarders LP, SAI Logistics Exports Inc. y Moving Technologies of America Inc., de transporte transfronterizo, fueron sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por explotar a trabajadores mexicanos, la mayoría tijuanenses, a quienes les pagaban la mitad del salario estipulado en California.

Son compañías de transporte de carga, logística y trámites aduanales que operan en San Diego, en la frontera con México, y las sancionaron con 840 mil dólares en beneficio de los empleados, a quienes les pagaban tres dólares por hora, lo que representa cuatro dólares menos cada 60 minutos.

Las sanciones fueron por incumplir las condiciones de salario justo en operaciones transfronterizas, donde el Departamento de Trabajo de Estados Unidos detectó desde 2021 un aumento preocupante de esta práctica de los empleadores.

Las tres compañías de forma deliberada e imprudente defraudaron a los asalariados y violaron disposiciones de la Ley de Normas Laborales Justas, ya que están obligadas a garantizar un salario mínimo y también horas extras, según el procurador regional de Trabajo, Marc Pilotin.

Ruffo de Alba Forwarders LP, un agente de aduanas que brinda servicios logísticos y de transporte, incumplió el pago de al menos un salario mínimo por hora de 7.25 dólares a los trabajadores y negó la retribución de horas extras requeridas en una semana laboral de 40 horas a los mexicanos que laboran en el suroeste de Estados Unidos. El pago que recibían era de 3.27 dólares por hora, en pesos y no en divisa estadunidense.