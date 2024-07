Sergio Ocampo Arista

Lunes 1º de julio de 2024

Cutzamala De Pinzón, Gro., Cinco núcleos agrarios de este municipio, ubicado en la Tierra Caliente de Guerrero, demandan a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pago de más de mil millones de pesos por las casi 4 mil hectáreas de su propiedad que resultaron afectadas por la construcción de la presa El Gallo en 1998.

Entrevistados en las instalaciones del embalse –que inundó 3 mil 900 hectáreas de cinco ejidos de Guerrero y uno de Michoacán–, Rufino Gahona de la Torre, del ejido Arroyo Grande, que representa a más de 300 ejidatarios, y Pablo Espinosa Gurrustieta, líder de 60 campesinos del ejido Amilpillas, pidieron la intervención del mandatario Andrés Manuel López Obrador y de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo para resolver este problema, que de tan añejo, muchos compañeros ya murieron de viejos, quedamos más de la mitad, que seguimos luchando .

El asesor Fernando Jaimes Ferrel dijo que, en el caso de los más de 300 ejidatarios de Arroyo Grande, la Conagua no les ha pagado nada, se comprometió a construirles un sistema de riego, pero no lo hizo. La dependencia les dijo que bombear el agua le saldría muy caro. En materia agraria, en esta zona de uso común no prescribe la acción (porque) no son tierras parceladas, que sí prescriben en 10 años, aquí son de todos, la Conagua tiene que pagarles .