s común que al terminar un debate quienes estuvieron atentos a su desarrollo no puedan evitar la tentación de declarar a un ganador. Como en cualquier torneo deportivo, entre los espectadores impera la parcialidad y no poca frivolidad en sus comentarios. Esto no sucedió después del debate entre Joe Biden y Donald Trump. Hubo un acuerdo unánime de que el presidente perdió la brújula desde los primeros minutos de esa noche. La desesperación crecía en los momentos en que Biden vacilaba, se equivocaba y tenía uno de sus conocidos tropiezos con los datos y los hechos. La imposibilidad de articular sus pensamientos con su discurso abrió la puerta para que las innumerables mentiras de Trump quedaran sin respuesta.

Para expresarlo con una analogía: fue la frustración de ver a dos menores que en la escuela primaria pelean, uno de ellos el clásico bruto que golpea una y otra vez al aplicado, cuyas buenas formas y razones no bastan para detener los golpes de su agresor y cae una y otra vez sin capacidad para responder a las embestidas del bruto. Pero esa no es toda la película y mucho menos el final.

Lo que sucedió en las horas posteriores al debate posiblemente sea más trascendente que el debate mismo: fue, y persiste, la división dentro del Partido Demócrata sobre lo que debe hacerse para recuperarse de la hecatombe. Es el peor escenario que los demócratas pueden enfrentar.

Hay quienes piensan que Biden debería ser sustituido por otro candidato, otros que dicen que él y sólo él debe decidir si continúa o no en la carrera por la presidencia. La mayoría considera que es descabellado pensar en un cambio en estos momentos, ya que las consecuencias serían graves a tres meses de la elección.

Los críticos de Biden consideran que cualquier otro candidato fácilmente hubiera podido responder a las falsedades e inconsistencia en los argumentos con los que Trump abrumó a Biden. Para otros, es más importante lo realizado por el presidente a lo largo de su mandato: recuperación económica, disminución en el desempleo y la inflación, después de la devastación ocasionada por la pandemia, su evidente liderazgo internacional en momentos en que el mundo atraviesa por crisis y guerras por doquier y, principalmente, su lucha en favor de las mayorías más débiles y su honestidad. Esos son, entre otros, los elementos de peso que pudieran influir en la decisión de los electores en noviembre. Por esas razones el sentir general es que sea el propio Biden quien decida su futuro inmediato.