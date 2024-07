E

stán resultando las cosas tal y como las pensó el alto comisionado del futbol mexicano, Juan Carlos La Bomba Rodríguez: el Jimmy Lozano va en la ruta de echarse él solo del timón tricolor, cualquier triunfo hacia el ocaso será incidental y de poca cuantía a su favor, el análisis para el relevo ya está en proceso... En realidad, se aspiraba a algo más en la Copa América, pero no con bases sólidas, de buen trabajo, sino por la quimérica idea de que los tricolores se crecen en el ring ante la adversidad, nomás por nomás, como algo intrínseco, consustancial a la raza de bronce.

Sin embargo, la realidad es cruel. La Confederación Sudamericana es potencia después de la UEFA. Equipos como Colombia y Venezuela están brindando un agradable juego y reflejan su andar en la eliminatoria mundialista, Argentina no suda, hace lo suficiente. Brasil, en tanto, va dando tumbos, goleó a Paraguay sin impresionar a nadie, ha sido rebasada por los cafetaleros que prometen un gran partido el martes, cuando disputen la cima del grupo D, no sólo con el afán de la primacía, sino de esquivar a la garra charrúa, cúspide de la llave C.

Colombia presume la madurez de James Rodríguez (de 33 años), el director de orquesta que según su técnico Néstor Lorenzo, hoy corre menos y piensa más , y que con tres asistencias es pieza clave en su selección; no obstante, Rodríguez rechaza tajante la etiqueta de favoritos… Extasiados por el éxito desdeñan al atacante Julián Quiñones, naturalizado mexicano, quien no ha podido hacer mucho por el Tri y se desdibuja en el esquema del atribulado Jimmy, que está presentando un equipo animoso, pero sin gol ni variantes.

El Tricolor quedó malherido tras el Mundial de Qatar 2022. Las sirenas de alarma se encendieron, pese a ello, los amos del balón no hicieron nada por levantar su nivel, ahora luce patético hacia 2026... El futuro es nebuloso, no hay visos de progreso, el balompié está secuestrado por la grosera e impúdica codicia de los dueños de equipos y la ineptitud de los dirigentes, quienes, a estas alturas, se sienten más a sus anchas en Estados Unidos que en un México que sólo les sirve de pretexto para lucrar con la nostalgia de los emigrados.