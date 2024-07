Los inversionistas nacionales e internacionales están satisfechos con la decisión del Banco de México de mantener la tasa de interés en el elevadísimo rango de 11 por ciento. Podrán seguir trayendo dinero barato y multiplicarlo en el esquema del carry trade. Sin embargo, se sienten preocupados, según el The Wall Street Journal, porque López Obrador pudiera ser quien gobierne y no Claudia. También les produce insomnio que le esté costando desprenderse del poder. Quieren amarrar navajas. Andrés Manuel no ha mostrado interés por el dinero, por los viajes internacionales, por calles y estatuas en su honor (hace bien, luego la gente las tumba, como las de Miguel Alemán y Vicente Fox), pero sí debe sentir mucho que terminará lo que más disfruta: el contacto directo con el pueblo y las mañaneras, donde se da vuelo exhibiendo la corrupción de los comentócratas.

Minimaximato

En cuanto a que el presidente López Obrador será quien gobierne y no Claudia, sólo pueden decirlo quienes no la conocen. Claudia no dirá, no hará, ni siquiera pensará nada que lastime a su mentor, pero a partir de octubre realizará su propio gobierno con su propio equipo. ¿Semejanzas con AMLO? Por supuesto. Forman parte del mismo movimiento. Si esperan que privatice el AIFA, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya, o perdone impuestos, no lo va a hacer. Pero si la ven dispuesta de encauzar una política pública hacia las energías verdes, están en lo correcto, aunque se separe de la ortodoxia de la actual administración. López Obrador lo sabe. En una conversación privada me dijo tiempo atrás que cuando se llega a la Presidencia se toman las riendas y el propio camino. Lo que angustia a los inversionistas estos días son las elecciones en Francia, fue derrotado el presidente proempresarial Macron y anoche corría en los pasillos de Washington la versión de que Biden dejará la candidatura.

Twitterati

Si estuviera de acuerdo con los que atacan a AMLO y a la 4T hubiera votado por la oposición. #FueraSergioMayerDeMorena. @MariaGSamano

X: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com