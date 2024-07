Por otra parte, en el actual sexenio la ciudadanía ha cobrado un marcado interés en la política, el debate público ha cobrado una intensidad que habría sido inimaginable hasta hace seis años y, en lo que respecta al gobierno federal, se abandonaron prácticas represivas características de las administraciones anteriores y se han logrado avances en lo que se refiere a los derechos de las mujeres, las minorías y los pueblos indígenas y afromexicanos.

Ha habido una reducción de la violencia y de los índices delictivos, por más que en este punto estos resulten insatisfactorios, se ha establecido una relación menos asimétrica con Estados Unidos y México ha recuperado un sitio destacado en el mundo como promotor de la paz, la cooperación, el imperio de la legalidad internacional y los principios de autodeterminación y no intervención.

Desde luego, el gobierno saliente deja considerables asignaturas pendientes; acaso la más preocupante de ellas sea el no haber podido lograr la autosuficiencia alimentaria. Por añadidura, no se ha podido avanzar en la lucha contra la descomposición social en zonas del país en las que sigue habiendo una agraviante inseguridad. Se quedó corto el intento por suprimir la llamada reforma educativa impuesta en el peñato –y que fue, en el fondo, un intento de destruir los derechos laborales del magisterio y de crear las condiciones para privatizar la enseñanza– y no se ha avanzado lo suficiente en materia de transición energética.

Para ponderar los pendientes que deja el actual gobierno debe tomarse en cuenta que ha debido operar con la camisa de fuerza del marco constitucional y legal que heredó, modelado a gusto y conveniencia de los grupos oligárquicos y los poderes fácticos que habían venido haciendo jugosos negocios a expensas de la hacienda pública; adicionalmente, la transformación que prometió López Obrador se vio lastrada por un Poder Judicial y por organismos autónomos abiertamente alineados con intereses corporativos y hasta delictivos, e incluso por burocracias renuentes a trabajar por esa transformación.

Sin embargo, el presidente elegido hoy hace seis años logró crear las condiciones para suprimir los rescoldos del viejo régimen y avanzar a paso acelerado en la construcción de uno nuevo, ya bajo la conducción de su sucesora, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

En suma, ni los más irreductibles detractores de López Obrador podrían negar que el 1º de julio de 2018 empezó una nueva etapa en la historia de México.