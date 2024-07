Afp, Europa Press y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Lunes 1º de julio de 2024, p. 28

París. El partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen, ganó con 33 por ciento de los votos la primera ronda de las elecciones parlamentarias adelantadas de Francia efectuadas ayer, según los sondeos a boca de urna; le sigue el izquierdista Nuevo Frente Popular (NFP), con 28 puntos, y en tercer lugar está la alianza gobernante Juntos por la República, con 22 por ciento. Sin embargo, el resultado final dependerá de las negociaciones antes de la segunda vuelta de la próxima semana.

El presidente Emmanuel Macron presentó el adelanto electoral como una forma de frenar a la extrema derecha tras su significativo avance en los comicios de la Unión Europea, pero los resultados de la primera vuelta van en sentido contrario y el mandatario podría terminar su gestión –le quedan tres años– con un gobierno formado por el partido ultraderechista RN, en el sistema de cohabitación que prevé la legislación francesa.

Por lo pronto, miles de personas salieron ayer a las principales plazas de las ciudades de toda Francia en apoyo al Nuevo Frente Popular y mostrar su rechazo a la RN.

La concentración más importante tuvo lugar en la Plaza de la República de París, donde se escucharon consignas como Todos somos antifascistas .

Allí estuvo el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, quien destacó que el Frente Popular es el único capaz de vencer a la RN .

La dirigente de la RN, Marine Le Pen, heredera del partido de su padre Jean Marie Le Pen, llamó a lograr la mayoría absoluta en la segunda vuelta. Necesitamos una mayoría absoluta. Una participación tan elevada da una fuerza particular al voto y pidió poner en marcha la recuperación de Francia. Les pido que se unan a la coalición de libertad, seguridad y fraternidad , agregó al sustituir igualdad por seguridad , en alusión a la proclama de libertad, igualdad y fraternidad , que data de la Revolución Francesa y está consignada en la Constitución.

El izquierdista NFP y sus líderes, Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, y Olivier Faure, del Partido Socialista, anunciaron que retirarán a sus candidatos en la segunda ronda en aquellas circunscripciones donde quedaron en tercer lugar para frenar el avance ultraderechista.

Nuestras instrucciones son sencillas: ni un puesto más para la Agrupación Nacional , afirmó Mélenchon. El líder insumiso destacó que el presidente Macron pensó que estaba una vez más encerrando el sufragio universal en una elección asfixiante que ya nadie cree: o él o la AN , argumentó.

La masiva participación ha desbaratado la trampa tendida al país. Esta votación ha infligido una dura e indiscutible derrota al presidente , subrayó Mélenchon y llamó a cerrar filas en las urnas: “todos y cada uno deben tomar posición, implicarse y convencer a quienes les rodean (…) la República está en juego”, recalcó.

“Retiraremos a nuestros candidatos si existe riesgo de victoria de la Agrupación Nacional (… ) Estamos ante un resultado histórico que nos obliga. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la extrema derecha puede gobernar el país”, advirtió Faure en declaraciones a TF1.

No deben obtener la mayoría: Hollande

Por su parte, el ex presidente socialista y actual candidato a diputado por el NFP, François Hollande, dijo a los votantes que tienen el deber imperativo de garantizar que la extrema derecha no pueda tener mayoría , en la segunda vuelta electoral.