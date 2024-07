Las normales rurales han marcado episodios muy relevantes de la historia de México en los últimos 60 años. No podemos entender muchos movimientos populares en Chihuahua al margen de la lucha de los y las estudiantes de Salaices y Saucillo , expuso Hernández Navarro.

Este suceso, recordó el periodista, desató una campaña de estigmatización y calumnias contra los estudiantes, tanto los desaparecidos como los que siguieron en el plantel, con información basura por parte de la mayoría de los medios .

Luis Hernández, quien ha documentado las luchas sociales en México, entre ellas la del magisterio y el normalismo, refirió que cuando se fundaron las primeras normales rurales, en 1922, en Michoacán, y durante el cardenismo, la Iglesia católica los atacó, diciendo que eran escuelas del diablo, e incluso amenazaron a los papás para que sacaran a sus hijos con la amenaza de excomulgarlos .

También se generó una campaña de persecución contra los egresados de estos planteles, quienes al salir estaban comprometidos con el agrarismo mexicano, con las demandas de la Revolución Mexicana y la educación socialista.

El escritor subrayó que las normales rurales llevan aguantando 102 años de hostilidades. Dijo que no hay que olvidar que estas escuelas surgieron el mismo año que se da el muralismo mexicano y en las paredes de la mayoría de estos planteles se encuentran plasmadas grandes murales con temas sociales.

Mencionó que al egresar de sus planteles y hacer prácticas o tener una plaza, los normalistas se encuentran con la realidad rural en sus lugares de origen, donde se vinculan a las luchas por tierra, mejores condiciones de vida y otras demandas.

Apuntó que en la actualidad las normales enfrentan distintas problemáticas, no sólo de recursos, para poder operar. Puso de ejemplo el caso de la Normal Rural de El Mexe, que no cuenta con internado y no se le han restituido las tierras.