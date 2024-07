De Bashir Lazhar, de Evelyne de la Cheneliére, obra dirigida por Mahalat Sánchez, comentó: Es un texto que he llevado a varios puntos del país y del extranjero. Ya me parezco un poco al abuelo del personaje. Es muy padre presentar durante 15 años el mismo monólogo porque lo respiras y comes. Es decir, hay una apropiación maravillosa de la historia que habla de migración, educación y violencia, circunstancias que he vivido durante muchos años .

Esta obra, mencionó Schoemann, tuvo una primera lectura dramatizada en el DramaFest 2018, luego, un exitoso estreno en formato virtual en 2021 y su primera representación presencial en 2023. Se aborda el desasosiego de un hombre que despide a sus dos hijos la víspera de su partida al planeta Marte para colonizarlo. En ese adiós, el padre se cuestiona sobre el futuro de esos jóvenes y las razones que los motivaron a dejar la vida en la Tierra .

Sobre ambas obras comentó: Aunque son temáticas distintas, tienen la línea que Los Endebles hemos mantenido en 24 años. Son obras muy fuertes y contundentes dramáticamente, pero poseen gran sentido del humor. Deseaba dirigir estos monólogos, y por diversas razones terminé actuando y buscando a mis compañeros de la compañía para que ellos me dirigieran .

Presentación en Coyoacán

Director artístico del Teatro La Capilla, Schoemann informó que en julio se estrenarán cuatro obras de dicha compañía en ese recinto de Coyoacán. “Siempre he querido dar funciones fuera de La Capilla y de la Ciudad de México. Me voy al festival Internacional de Manizales, de Colombia con Bashir Lazhar. Es fundamental seguir presentando las obras, así como montar nuevas producciones, pero no olvidarse de las puestas en escena que permanecen en el tiempo”.

Schoemann ha traducido y dirigido obras de dramaturgos franceses y canadienses contemporáneos; además de montar y traducir al francés textos de autores mexicanos. Estudié comercio internacional y, por suerte, nunca me dediqué a eso; tampoco a administración de empresas, aunque me sirvió para todo lo que hago: dirigir un teatro, tener una compañía. Me gusta la traducción, pero no tengo de tiempo de hacer lo suficiente en esta área, aunque me guste mucho .

Schoemann es director de la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea y obtuvo la medalla de la Gobernadora General de Canadá por favorecer el desarrollo cultural entre México y Canadá, además, recibió la Medalla de la Orden de los Francófonos de América.