A pesar de ser cuestionado por su falta de gol, Santiago Giménez sumó como ellos un esfuerzo extra, más desde la voluntad que de la confianza de su entrenador.

En un remate de larga distancia del colombiano-mexicano Julián Quiñones, el delantero del Feyenoord estrelló la pelota en el poste luego de más de 65 minutos sin claridad frente al arco. El 17 de julio cumplirá un año sin anotar con la selección desde la Copa Oro, contando encuentros amistosos, de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa América.

Para evitar cuanto antes llegar al punto crítico del reloj, justo cuando el grito de ¡Sí se puede, sí se puede! empezó a retumbar en las gradas, Lozano hizo lo que sus críticos tanto pedían: modificar el rígido esquema táctico de sus partidos. Tras el ingreso de Uriel Antuna, el equipo nacional compitió por primera vez con dos delanteros de referencia, Giménez y Quiñones, los más buscados en los servicios desde las bandas.

El golpe de Jimmy en el tablero generó una pequeña esperanza, aunque esta se fue diluyendo en la recta final en medio de errores y un clima de nervios.

De la misma manera que en el Mundial de Qatar 2022, México se despidió de la Copa América sin pasar de la fase de grupos. Tras caer con Venezuela (0-1) y vencer a Jamaica (1-0), el cuadro aún dirigido por Jimmy Lozano sumó cuatro puntos de nueve y quedó atrás de Ecuador por diferencia de goles (4 unidades) y lejos de la líder Vinotinto (9).

Producto del enfado y la frustración, el público mexicano arremetió contra el portero ecuatoriano con el grito discriminatorio, incluso después de que el silbante echara para atrás un penal marcado en tiempo de compensación mediante el VAR.

Cuando hay objetivos que no se cumplen, es natural que existan dudas , señaló Jimmy Lozano en conferencia de prensa.