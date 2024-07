Con el siglo XXI se establecieron nuevos criterios y asuntos: feminismo y perspectiva de géneros; preocupación culposa por el racismo, la blanquitud, las falacias del mestizaje; un protagonismo cultural inédito de poetas, escritores y artistas plásticos explícitamente indígenas; el uso creativo de las por demás vulgares y manipuladas tecnologías en curso, no tan idílicas como las previera Walter Benjamin.

Con ese pasado aún fresco y presente no nos podemos permitir no transmitirlo hacia adelante para comprender el motor de aquellos mexicanos nativos y adoptados que posibilitaron ese siglo de esplendor artístico, intelectual, literario. La dignificación de la difusión cultural y las cruzadas de lectura deben ser incesantes, México ha sido presa del analfabetismo funcional no obstante la vasconceliada, los Torres Bodet, los Agustín Yáñez y la educación pública obligatoria. Hueso duro de roer, nuestras mayorías, sometidas a la desigualdad crónica, proverbialmente no leen . Evidencian su potencial los numerosos creadores y pensadores que han salido de donde los privilegios hereditarios no rifan y aún así nos dieron tanto.

¿Nos enfrentamos hoy a una decadencia cultural? ¿Cuánto han permeado el consumismo o la violencia criminal desatada con el siglo? En un emotivo artículo publicado en este diario (17/3/12) Carlos Payán sostenía: “Cultura tiene que ver con cultivar, con cultivo: sembrar y hacer crecer lo que nos alimenta, lo que hace posible la vida. Ni más ni menos. No un adorno, como quieren presentarla; no un asunto suntuario para unos privilegiados. Cultura es, simple y llanamente, posibilidad de vida, para mí, para ustedes, para todos. Y, sobre todo, para la juventud… que al hallar taponada la senda de la cultura que alimenta, la gran cultura, la gran pasión que permite crecer, está optando masivamente por una cultura oscura, destructiva, escatológica: la cultura de la muerte. Las bandas, las armas, las drogas, las vendettas, la sangre que corre, propia y ajena”. A tono con su inteligencia, añadía: “Se equivocan quienes piensan que en esa cultura de la muerte no hay pasión. Todo lo contrario, es una pasión desbocada, deep play, que llaman ahora”.