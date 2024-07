Condés Lara hace énfasis en que es esencial comprender lo que en ese momento llevó al gobierno nacional a “esa política cerrada y represiva, que fue escalando. No se ha abordado que la política gubernamental frente a los grupos guerrilleros no fue la misma todo el tiempo; fue creciendo conforme iban presentándose las condiciones.

▲ El historiador y doctor en sociología presentará el libro La fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre el 15 de agosto. Foto cortesía del entrevistado

Tesis características

Enrique Condés comentó que la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S) contó con tesis que la distinguieron de todos los demás grupos armados, como la que se refería a que era inminente un lanzamiento insurreccional en México, encabezado por el proletariado; la que sostenía que todos los sindicatos eran correas de transmisión del capital para someter a los obreros; la que declaraba a todos los partidos políticos como enemigos, y aquella que reivindicó las tesis de la universidad-fábrica, que significaba que estas instituciones son una empresa más y había que expropiarlas.

El autor de Represión y rebelión en México, 1959-1985 añadió que los militantes de esta organización armada “estaban, digamos, como poseídos con esas ideas, convencidos, y que una cosa que no se había entendido antes, y que ahora se incluye en La fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, es el mito”.

El concepto proviene del pensador francés Georges Sorel y versa sobre que una idea, un sentimiento, una condición que no es racional, no se discute, no se analiza: se acepta o se rechaza. En el plano de la LC23S, introduce este elemento Ignacio Salas Obregón en los militantes, que hace que asuman sus tesis de tal forma que están como poseídos, haciendo las cosas viendo que muchos de los planteamientos que están llevando a costa con altas cuotas de sangre, de presos, de desaparecidos, no están resultando, no se están confirmando, y lo siguen haciendo .

El investigador remarca que hay que tener en cuenta que una parte de la sociedad mexicana estaba en contra de los movimientos armados, los enfrentamientos con la policía y la búsqueda de derrocar al gobierno.

Concluye: necesitamos convencer a esa parte de la sociedad de que es importante y necesario entender lo que pasó, saber las causas y conocer los desenlaces, los comportamientos de las diversas fuerzas o grupos que tuvieran involucrados, para entender la situación en la que estamos hoy, cómo llegamos a donde estamos ahora, con lo bueno y lo malo del cuadro presente .

El volumen La fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre será presentado por su autor el 15 de agosto a las 16 horas en el Museo del Estanquillo (Isabel La Católica 26, Centro Histórico de la Ciudad de México).