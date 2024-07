Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Lunes 1º de julio de 2024, p. 35

La Zona Rosa está abandonada. Los planes de rescate para transformarla como la Quinta Avenida de New York o en un corredor tecnológico, anunciados por la ex alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas, no sólo no se cumplieron, sino que se triplicó el número de vendedores ambulantes a 3 mil y varias de sus calles se convirtieron en dormitorios de personas en situación de calle, denunciaron comerciantes.

Además, una mafia de franeleros ha acaparado varios lugares de parquímetros con diversos enseres en las calles Varsovia y Praga, cobrando en las mañanas 50 pesos a quienes acuden a las instalaciones de la embajada de Estados Unidos, en la calle Hamburgo.

Por la noche, la tarifa para quienes asisten a un centro de espectáculos, restaurante, bar o en busca de compañía en esas calles y Sevilla, donde existe prostitución homosexual, va de 100 a 150 pesos, y de no pagar corren el riesgo que dañen su auto, alertaron.

La inseguridad es otra constante en la Zona Rosa, delimitada por Paseo de la Reforma, las avenidas Chapultepec e Insurgentes y la calle Lieja, así como la presencia de grandes cúmulos de basura en la vía pública y de fauna nociva.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Rosa, Rafael Saavedra, destacó que en esta área, donde antaño se reunían intelectuales y hombres de negocios, habitan 4 mil familias, cuenta con 665 establecimientos y transitan alrededor de 150 mil personas diariamente.