Las investigaciones se han ampliado en contra de René Federico Gavira Martínez, hijo de Gavira Segreste, ya que se considera que fungió como prestanombres de su padre. Parte de la indagatoria se inició a partir de la venta de un departamento de 135 metros cuadrados por 383 mil dólares, ubicado en la zona conocida como La Cantera, en San Antonio Texas, y que se identifica como The Ricchi Luxury Condominiums.

Fuentes gubernamentales revelaron que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) ha iniciado alrededor de 60 carpetas de investigación y ha solicitado y obtenido 49 órdenes de aprehensión contra ex funcionarios, empresarios y representantes legales de compañías que participaron en el esquema financiero, con el cual se desviaron más de 12 mil millones de pesos, de acuerdo con revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020.

René Gavira Segreste, ex jefe de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ya enfrenta cinco procesos penales por delincuencia organizada, desvío de recursos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la compra fraudulenta de miles de litros de leche fresca y en polvo y granos básicos y la adquisición ilegal de valores bursátiles.

Las investigaciones involucran a Gavira Segreste y Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial de Segalmex, como dos de los principales artífices de los desfalcos cometidos en contra de la empresa paraestatal, de acuerdo con testimonios de cinco involucrados en las operaciones financieras con las cuales se simularon subcontrataciones, adquisiciones de bienes y depósitos a particulares que supuestamente entregaron miles de litros de leche fresca y en polvo a Liconsa entre 2019 y 2020.

Asimismo, el empresario y ex director de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones, ex prestador de transportación aérea y ex presidente del consejo ciudadano de lo antigua Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República), Alejandro Puente Córdoba (fallecido en marzo de este año), ha sido señalado como uno de los principales beneficiarios de los recursos que fueron triangulados entre empresas y personas físicas relacionadas con Gavira Segreste, preso en el Reclusorio Norte.

El fallecimiento de Puente Córdoba no ha detenido las indagatorias, señalaron las fuentes consultadas, ya que por conducto de la empresa Vicente Suárez 73, SA de CV, de la cual formalmente dejó de ser accionista, se le otorgaron dos contratos para la producción y comercialización de mercancías lácteas por un monto superior a 141 millones de pesos, además de que se han obtenido testimonios que lo señalan como intermediario de empresas fantasmas con Gavira Segreste y Lozano Jiménez.