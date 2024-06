Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 30 de junio de 2024, p. 5

En pleno cierre de revisión de ingresos y gastos de campaña de las contiendas del 2 de junio, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que las instituciones financieras del país siguen sin entregar, con la rapidez necesaria, información imprescindible para determinar la eventual existencia de rebases de gastos o de uso de recursos de procedencia ilícita.

La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE ha emitido este año 4 mil 223 solicitudes de ese tipo: 261 al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 14 a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y 3 mil 948 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Carla Humphrey, de la Comisión de Fiscalización del INE, advirtió esta semana, a unos días del plazo establecido para terminar los informes de gastos de campaña: seguimos sin tener la información adecuada .

Aclaró que la CNBV ha aumentado la eficiencia , al responder en uno o dos días. En tanto, de las 261 solicitudes enviadas al SAT, atendió 68 en entre uno y cinco días, 159 están fuera de plazo y 34 sin respuesta .

Poca respuesta de la UIF

De la UIF subrayó que de las 69 solicitudes en 2023 sólo respondieron nueve, es decir, no atendió 87 por ciento. En 2024, añadió Humphrey, se han enviado 14 y en 12 no ha dado respuesta, bajo el argumento de que el INE no motivó ni documentó adecuadamente la solicitud.