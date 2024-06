Lo anterior no lo informaron adecuadamente a las familias. Nos dijeron que la FGR iba a hacer una pausa, pero no nos dijeron a dónde se llevaron los restos , señaló Elvira Martínez Espinoza, viuda de Vladimir Muñoz Delgado, uno de los mineros atrapados.

Desde el 12 de junio, cuando se informó sobre los posibles restos de varios mineros, la incertidumbre se convirtió en la norma. El viernes se recuperó el primer cuerpo después de 18 años, pero no se dijo a las familias que podría ser el único.

La situación se complicó con la salida del sitio de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda. Además, la FGR, que cuenta con antropólogos forenses, no presentó a su equipo a las familias, lo que aumentó la incertidumbre.

No tiene caso estar aquí si no nos informan. Ayer (viernes) fue un día importante porque después de 18 años se recuperó un cuerpo; pero hoy nos dicen que no hay más. No es justo. Estamos aquí porque queremos el rescate, y no se vale que manejen la información así. Necesitamos claridad y respeto , demandó Martínez.

La Fiscalía General del Estado, por su parte, informó que los restos recuperados antier fueron llevados al área de servicios periciales en Saltillo, para su análisis e identificación, lo cual podría durar meses.