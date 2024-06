I

ncansable Gustavo Petro: Disculpará usted este trato inicial, pero no sé de otro ex guerrillero que haya llegado a la Presidencia de su país por la vía democrática. Esa convicción suya de haber sabido modificar sus empeños por una Colombia más justa e incorporarse a una institucionalidad no por viciada menos operante, refleja demasiados esfuerzos, cansancios y revisión de actitudes en su convencida apuesta por los derechos de su pueblo, tan animoso y alegre como explotado, al igual que el resto de nuestra América Latina.

Sus empeños por construir una paz duradera a partir del diálogo honesto y del acercamiento desprejuiciado a las mayorías, su lucha contra la corrupción –ese mal endémico de nuestro continente encubierto , como lo llamara el maestro colombiano Germán Arciniegas–, su defensa indeclinable de una ecología con calidad y su combate a un neoliberalismo nefasto beneficiario de unos cuantos en perjuicio del grueso de la gente, hacen de usted un mandatario de avanzada, progresista y sensible, opuesto a oligarquías y voluntarismos.

Excluida la ciudadanía de la toma de decisiones de realidades que le competen, han sido múltiples los disfraces adoptados por los oligarcas, desde el barniz de una falsa democracia hasta el manejo colonizado y clasista de tradiciones centenarias de fuerte arraigo popular, entre otras la taurina. Así, desde que ocupó usted la alcaldía de Bogotá hizo público su antitaurinismo con una abierta oposición al llamado maltrato animal, más su implícito rechazo a la gestión de la fiesta de toros en el país, harto de postraciones e indignidades de una élite sin autoestima, incapaz de promover expresiones de colombianidad por los ruedos del mundo.