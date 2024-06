Sus descomunales ingresos –sin contar los pantagruélicos donativos deducibles de impuestos de los financieros jázaros ( https://bit.ly/3QqemJr ) de Wall Street– ascendió a 473.5 millones de dólares en 2022. El portal israelí Forward expuso que a partir del 7 de octubre –fecha icónica del ataque de Hamas a Israel– Aipac recaudó 90 millones de dólares cuya “gran parte ha sido destinada desde ahora a las elecciones del 2024 ( https://bit.ly/4cKOQYR )”. El rotativo anti-Netanyahu Haaretz explica el poder de Aipac en EU, cuyo “grupo recaudador tendrá un rol decisivo en las elecciones de 2024 ( https://bit.ly/3Tn2JEm )”. No hay que subestimar la omnipotencia decisiva de Aipc que, amén de lubricar a una pléyade de legisladores estadunidenses, acaban de propinarle una dolorosa derrota en el feudo neoyorquino al representante Jamaal Bowman –miembro del grupo progresista y pro palestino Squad, que encabeza la milenial Alexandria Ocasio-Cortez ( https://bit.ly/3zz8I2w ) –, gracias a los masivos donativos sionistas, que ahora buscan otras cabezas electorales a decapitar( https://on.wsj.com/4bnuq71 ).

El portal Jacobin asevera que la derrota de Bowman propinada por Aipac encubre paradójicamente “su debilidad (https://bit.ly/45Jwyow)”. Hasta Financial Times comenta el despliegue de planes bélicos del premier Netanyahu –en su entrevista autista al canal 14, cercano a los zelotes (https://bit.ly/3yQnkdN) del gabinete: Ben Gvir y Smotrich– para un “verano de conflictos (https://on.ft.com/3W1jCam)”. El portal galo Réseau Voltaire (29/6/24) explaya que los estadunidenses con doble nacionalidad israelí condenan la próxima visita de Netanyahu a Washington .El grupo UnXeptable de California inició una campaña contra la presencia de Netanyahu en el congreso el próximo 24 de julio –que, a mi juicio, será determinante para su planeada invasión al Líbano–.

Según Réseau Voltaire, una pléyade de personalidades israelíes condenan en el NYT la visita: David Harel, presidente de la Academia de Ciencias de Israel; Tamir Pardo, ex jefe del Mosad israelí; Ehud Barak,ex primer de Israel; Aaron Ciechanoveret, premio Nobel de Química; y el novelista y ensayista David Grossman, etc. Antes de la debacle de Biden, la Casa Blanca no ocultaba su temor sobre la presencia de Netanyahu en el congreso: “nadie sabe lo que va a decir (https://politi.co/4cIvLGw)”. El profesor de la Universidad de Chicago John Mearsheimer ha abundado sobre el inconcebible poder del lobby israelí en EU (https://amzn.to/476u7M8) que se ha convertido, a mi juicio, en un Estado dentro del Estado .

