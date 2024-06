Aldo Anfossi

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 30 de junio de 2024, p. 20

La Paz., El presidente Luis Arce salió victorioso del intento de derrocarlo, y de momento tiene la iniciativa política, pero persisten los problemas económicos coyunturales que afectan al país y castigan a su gobierno, causando huelgas y movilizaciones sociales, y todos requieren prontas respuestas, estiman analistas.

La reacción de los bolivianos al enterarse de la asonada es síntoma del nivel de confianza en sus gobernantes: corrieron a los cajeros a sacar su dinero, a las gasolineras y a los supermercados a abastecerse, vaciando los escaparates, ello aunque el golpe fracasó a las tres horas de iniciado.

La economía padece escasez de divisas en moneda extranjera a consecuencia de que las exportaciones de gas natural han caído, y hay escasez de combustibles, especialmente petróleo diésel, lo cual apenas días antes causó un paro de los camioneros.

No es una crisis económica pero hay problemas graves. A mi juicio, el mandatario está obligado a tomar decisiones en el corto plazo para no desaprovechar el impulso que le dio haber derrotado el golpe , dice el ex ministro de Gobernación, economista y catedrático Hugo Moldiz.

Menciona que urge tomar medidas que garanticen el ingreso y la salida de recursos de la agroindustria y del sector cooperativo minero, que muevan sus divisas por el Banco Central ; hay que acelerar un acuerdo swap alcanzado con China para el uso de yuanes como moneda de intercambio, que a diferencia de lo que dice la oposición, los empresarios están de acuerdo .

Otro observador, Esteban Morales, especialista en políticas públicas, alude que Arce ganó tiempo, “pero muy poco, sólo en términos de tomar algún control de la narrativa en el debate público, lo cual no es despreciable, pero su mayor problema –que es la economía– y de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, eso se profundiza”.

De acuerdo con Morales, un elemento es que la crisis radica en que los grupos de poder, beneficiados del Estado, ya no están contentos y empiezan a pasar factura.

En tanto, las fuerzas armadas, mientras reciban juguetes nuevos, sean bien tratadas y bien pagadas, evitan meterse mucho en política; sin embargo, si ven que les aprieta el zapato, que hay cierto maltrato en términos de la cantidad de oficiales que están en detención preventiva por los sucesos de 2019 (golpe de Estado a Evo Morales), que no avanzan los procesos judiciales, o que ponderan que se les ha bajado su presupuesto, y que están en duda los privilegios que obtienen al jubilarse, pues como que hay una chispa de malestar e incomodidad.

El factor Evo

El presidente Arce tendrá también que seguir lidiando con su antiguo aliado, hoy convertido en su mayor detractor, el tres veces mandatario Evo Morales, que pone en cuestión los sucesos e insinúa una farsa.