uenos muchachos. Durante los años 60 del siglo pasado fue muy popular en Chicago un club de motociclistas llamado Outlaws, el cual imponía su ley y no pocos abusos machistas en los barrios donde dominaba, todo a la manera de una pequeña organización mafiosa. Disputaban derechos territoriales a otras bandas en ciudades vecinas y tenían secciones del mismo nombre en otros estados. Aunque el grupo no expresaba reivindicación social alguna, limitándose a estar en contra de todo o, de modo más escueto y vago, en contra del sistema , mantuvo una disciplina férrea que aplicaba a sus miembros y un código de honor también severo. Con el paso del tiempo, esa exigencia de dignidad, dentro de la delincuencia, fue resquebrajándose. La violencia que ejercían fue cada vez más irracional y gratuita, y para los años 70 el club se había transformado en una pandilla incontrolable con miembros más jóvenes haciendo a un lado sin clemencia a los veteranos, deseando emular al motoclub Ángeles del Infierno (Hell’s Angels), creado en 1948, y a cuyos excesos aludió Roger Corman en su cinta Ángeles salvajes (Hell’s Angels) de 1966.

El club de los vándalos (Bikeriders, 2023), escrita y dirigida por el estadunidense Jeff Nichols, realizador también de El matrimonio Loving (Loving, 2016), relata la historia de una banda ficticia de motociclistas en Chicago llamada The Vandals, a partir de la novela The Bikeriders, escrita en 1968 por el fotógrafo Danny Lyon, quien antes de ese libro testimonial fue también miembro de otro grupo motorizado. La cinta de Nichols se centra en tres personajes clave: Benny (Austin Butler, camaleónico actor estrella de la biopic Elvis), su esposa Cathy (Jodie Comer), a quien Danny (Mike Faist) entrevista a lo largo de toda la cinta, y Johnny (Tom Hardy), líder de los Vándalos, hombre maduro y taciturno, con poses de Vito Corleone, quien va descubriendo que es tiempo ya de retirarse de un mundo que él ya no reconoce y el cual ahora apenas lo respeta.