Periódico La Jornada

Domingo 30 de junio de 2024, p. a11

Rimini. Romain Bardet fue el vencedor en la primera etapa del Tour de Francia 2024, ayer en Rimini (Italia), donde el ciclista francés se vistió además con el primer maillot amarillo de líder.

Su actuación en esta fase inicial de la carrera, la cual comenzó por primera vez en Italia, fue espectacular: el integrante del DSM, de 33 años, se esca-pó del pelotón a 50 kilóme-tros de la meta y terminó imponiéndose a su compañero de equipo, el neerlandés Frank van den Broek, con apenas cinco segundos de ventaja sobre el grupo de favoritos, que finalmente no consiguió alcanzarlos.

En un final emocionante, Bardet resistió los ataques de Van den Broek en una jornada disputada con altas temperaturas y que fue un calvario para numerosos corredores.

Es la cuarta victoria de etapa para Bardet en un Tour, carrera en la que llegó a terminar segundo de la clasificación general en 2016 y 2017. Sin embargo, nunca había conseguido vestir el maillot amarillo hasta ahora.

Este Tour es el último de su carrera, pues hace unos días anunció que tiene pensado retirarse en junio de 2025.

