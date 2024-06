Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Domingo 30 de junio de 2024, p. a11

En las últimas semanas, Paola Morán ha experimentado un vaivén de emociones. A principios de mes, acusó frustración al denunciar en sus redes sociales favoritismo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); ayer, la tapatía vivió uno de los momentos más significativos de su carrera al conseguir la marca que la clasifica a París 2024.

Por segunda ocasión, Morán estará en unos Juegos Olímpicos. A un día del cierre del ranking clasificatorio, la velocista logró el tiempo requerido en los 400 metros.

Me sacudí la presión que tenía. Conseguir la marca me hace sentirme tranquila, porque sí padecí un poco de estrés al ver que no se daba el objetivo y el tiempo pasaba.

Lograr su plaza vía ranking era una posibilidad para la seleccionada, quien mantuvo resultados cercanos a la marca durante todo el año.

La clasificación cambiaba todos los días, así que no se tenía nada seguro. Ser campeona nacional me da confianza para prepararme los últimos días rumbo a París y tener un papel destacado , explicó Morán, quien en los Juegos de Tokio llegó hasta las semifinales.

Fue en el Nacional de Atletismo realizado en el CDOM, donde la velocista cronometró 50.58 segundos, tiempo por debajo del requerido por la World Athletics (50.95). Apenas cruzó la meta, la deportista se tumbó en la pista y se fundió en un abrazo con sus compañeras de carrera quienes la felicitaron por su logro.

Tras contraer matrimonio a finales de 2023, la jalisciense retomó su camino en el alto rendimiento; actualmente ostenta el récord nacional con los 50.58 segundos logrados ayer, con lo que supera la marca conseguida por Ana Guevara (52.12) en 1998.