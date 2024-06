Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 30 de junio de 2024, p. a10

En abril pasado, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que la policía irrum-pió en la embajada mexicana en Quito y se llevaran detenido al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glas. Casi tres meses después, las dos naciones vuelven a estar frente a frente en un mismo escenario internacional, ahora en el futbol. Este partido cierra la primera ronda en el Grupo B de la Copa Amé-rica, en Phoenix, y define al segundo clasificado a cuartos de final donde ya espera la campeona Argentina.

Aunque el deporte y la política suelen a priori ser actividades muy diferentes entre sí, el contexto enmarca la situación que atraviesa el representativo tricolor, tercer lugar en su sector y con un proceso cargado de cuestionamientos desde su eliminación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sólo ganar en la calurosa Universidad de Phoenix, donde el servicio meteorológico local prevé temperaturas de 43 grados, le garantiza seguir con vida en un torneo al que sólo dos veces llegó a la final, una de ellas, precisamente, en Ecuador 1993.

Mañana (hoy) nos vamos a jugar la vida , asume el director técnico Jaime Lozano en conferencia de prensa. Ecuador es un rival fuerte. Tuvo un accidente contra Venezuela, pero con Jamaica volvió a hacer lo que sabe. En cuanto a mi continuidad, son decisiones queno me corresponden. Depende mucho de los resultados. Tengo que tratar de sacar el mejor rendimiento de los jugadores y hay decisiones que no me tocan a mí .

En el cierre de la fecha anterior, Venezuela se quedó con el pase a la instancia de los ocho mejores al ganar sus dos partidos (2-1 sobre Ecuador y 1-0 ante México). Con Jamaica ya eliminada y sin puntos, la Tricolor, comandada por el español Félix Sánchez, llega con la confianza que otorgan los resultados. En las eliminatorias mundialistas rumbo a 2026, ocupa el quinto lugar a sólo cuatro puntos del sublíder, Uruguay (13), aunque mucho más lejos de la líder Albiceleste (15).