Domingo 30 de junio de 2024, p. 5

Un viaje antropológico, con un poco de musicología y, sobre todo, diversión , promete el ensamble RoManush con una función de jazz gitano que ofrecerá hoy en el auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart). El concierto, titulado RoManush Balkan & Jazz Manouche, contará con 10 músicos en escena y tendrá de invitada a Verania Luken, cantante que en su álbum Djangoliday (2020), junto con los hermanos Enrique y Federico Hülsz, fusiona el estilo de jazz gitano de Django Reinhardt con el estadunidense de Billie Holiday.

Gran parte del repertorio que maneja RoManush es el que tocaba el guitarrista franco-belga Django Reinhardt (1910-1953) con el violinista francés Stéphane Grappelli (1908-1997) y su Quintette du Hot Club de France. Por ejemplo, los temas Swing Gitan, Minor Swing, I’ve Found a New Baby y Them There Eyes.

El concierto del Cenart no sólo abarcará el género del jazz manouche (gitano, en francés), sino que ofrecerá una probadita grande de la música balcánica, expresa el violinista Miguel Amin. Eso, porque en la huida de los gitanos de India, a raíz de la invasión musulmana, se establecieron en la zona montañosa de los Balcanes porque, al mantenerse alejados de las ciudades, pudieron preservar la pureza de su raza, así como su cultura , explica Amin.