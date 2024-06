Ángel Vargas

Domingo 30 de junio de 2024

Tan esencial es el dibujo para Gabriel Macotela que fue uno de los principales alicientes y compañías que tuvo hace unos meses durante el tiempo que permaneció en cama hospitalizado y, posteriormente, en recuperación, ya en su casa.

Me siento ahora bastante bien. Pasé un momento muy fuerte, muy difícil, y ya estoy mejor. Agradezco a los médicos y a los amigos que me ayudaron muchísimo, así como al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde me trataron increíble. Sigo en tratamiento, pero ahí voy , señala el reconocido pintor y escultor mexicano, quien el 7 de octubre cumplirá 70 años.

Con su característica bonhomía, el maestro acepta una entrevista con La Jornada durante la inauguración de su muestra Rendija de luz, efectuada ayer en la galería Acapulco 62 (Dr. Atl 217, colonia Santa María La Ribera), donde permanecerá hasta el 28 de julio.

La exposición, como se informó ayer en estas páginas, está conformada por 51 dibujos realizados por Macotela durante su reciente estancia en el hospital, además de la instalación-maqueta El éxito de la guerra, que comenzó a elaborar a partir del conflicto bélico en Siria, con bloques de juguetes lego.

Estos dibujos son de tres o cuatro meses, cuando estuve hospitalizado; sí, me llevé mis cuadernos y lápices. Los trabajé acostado, solo, angustiado y conectado con varias cosas en mi cuerpo; nunca había pasado por algo así, es la primera vez que estoy en un hospital, y uno piensa en todo, en la vida, en lo que uno ha pasado; a parte de estar tirado en la cama, lo único que puede hacer uno es dibujar , explica.

Las temáticas de esas obras son las mismas que el artista y activista ha desarrollado a lo largo de su carrera, como paisajes, construcciones, figuras, rostros, barcos y naturalezas muertas, además de mantenerse en el borde entre lo abstracto y lo figurativo.