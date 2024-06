B

ranko Milanovic, siempre provocador, acaba de escribir que Adam Smith, presentado habitualmente como padre del capitalismo, sería considerado hoy en día un economista de izquierdas. Y lo argumenta subrayando su preocupación por la desigualdad y la concentración de la riqueza. Hasta donde sabemos, Smith, que vivió en el siglo XVIII, no ha cambiado sus postulados después de muerto, por lo que el juego que propone Milanovic sirve para medir el drástico desplazamiento de las tesis capitalistas a postulados cada vez más extremos e inhumanos.

Francamente, cuesta imaginar a Adam Smith hablando de un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social , como lo hizo la semana pasada el presidente argentino, Javier Milei, de nuevo de visita en España. Esta vez fue invitado y homenajeado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una figura siempre incómoda y amenazante para el líder de la derecha española, Alberto Núñez Feijóo.

Como tantas otras veces, Milei calificó de verdaderamente aberrante y profundamente injusta y violenta la justicia social, una idea a la que, al menos retóricamente, nadie renuncia en las filas conservadoras europeas. Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa cuyo Rassemblement National (RN) podría ganar las elecciones legislativas que se celebran a dos vueltas este domingo y el siguiente, defiende la justicia social sin problemas. Eso sí, circunscrita a los franceses blancos.

Hay veces que programas como los de Milei y Le Pen pueden parecen antagónicos, pero a menudo basta con enfocar correctamente las aversiones de cada quien para que todo vuelva a alinearse. Milei odia a los pobres y descarga contra ellos sin ningún pudor el resultado de sus dantescas políticas económicas. Sus números cuadran, porque los pobres no entran en su contabilidad. Le Pen odia a los migrantes y vuelca sobre ellos la misma furia. El falso proteccionismo que suele achacarse al programa de RN apenas es un programa para elevar la calidad de vida de los franceses, a costa migrantes y minorías, en un marco que no cuestiona para nada el neoliberalismo financiero. No son lo mismo, pero no son tan diferentes como a ratos pudiera parecer.

Las diferencias, a lo sumo, están en los métodos. Le Pen lleva años probando diferentes combinaciones que le permitan abrir la caja fuerte del poder sin que nadie se sobresalte. Milei llegó, envolvió la caja fuerte de dinamita y prendió la mecha para hacerla saltar por los aires. Pero ambos caminan una misma vía, basada en el despojo de derechos de los más vulnerables y el blindaje de los privilegios de una minoría.