Jessica Xantomila y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 29 de junio de 2024, p. 8

Aunque es uno de los proyectos más exitosos del Instituto Nacional Electoral (INE), el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), tanto del proceso electoral federal como el de los locales, no estuvo exento de incidencias en la jornada del pasado día 2.

En la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, la consejera Dania Ravel informó que en el PREP federal, el proceso de las actas del voto anticipado y de personas en prisión preventiva no fue el óptimo, pues no se siguió el mecanismo avalado por el Consejo General del INE.

Se decidió aprobar un método alterno en el que esas actas simplemente no pasaron por el proceso técnico operativo, desatendiendo con eso una instrucción del Consejo General , además de que el oficio por el que se determinó lo anterior, no le fue enviado a ninguna de las consejerías que integran la citada comisión, afirmó.

El impacto, dijo, es que no todas las actas del voto de las personas en prisión preventiva fueron cargadas. No obstante, el consejero presidente de la comisión, Martín Faz, aseguró que estas observaciones no son determinantes para los resultados globales, ya que representan una proporción pequeña de la votación en su conjunto .

Ravel agregó que otro de los incidentes registrados fue que en el sitio de publicación del PREP, en el apartado de senadurías se expuso de forma errónea la fórmula de candidatos, debido a que en lugar de que se presentara el nombre del titular de la primera y segunda fórmulas, se cargaron los del propietario y suplente de la primera.