Fabiola Martínez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 29 de junio de 2024, p. 8

Con rigor, los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han confirmado hasta el momento todos los cómputos distritales de las elecciones de diputados y senadores, aunque todavía faltan expedientes por revisar de la elección del 2 de junio.

Entre las razones para declarar la inexistencia de las presuntas irregularidades se encuentra no sólo que las cuentas aritméticas sí estuvieron bien, por ejemplo, sino incluso porque los recursos de impugnación fueron ingresados algunas horas después del término del plazo legal para ello.

El análisis continúa y en las próximas semanas deberán desahogar, junto con la sala superior, un conjunto de mil 183 juicios: 251 contra la elección presidencial, 522 de diputaciones y 410 de senadurías, la mayoría promovidos por PAN y PRD.

En el caso de la presidencial, cuyo análisis corresponde a la sala superior, son 243 querellas de quienes impugnan los resultados consignados en las actas de cómputo distrital y ocho por nulidad de toda la elección.

A su vez, en diputaciones es también por resultados, e incluso por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, por errores aritméticos y contra la constancia de mayoría expedida por el Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, en senadurías se alegan las mismas causas, aunque en 330 juicios se reporta que fue por resultados consignados en las actas de cómputo distrital , supuesto no establecido en la ley.

A la vez, distintos proyectos de magistrados de la sala superior de este mismo TEPJF, que serán puestos a votación posiblemente el próximo miércoles, confirman el criterio de no entrar al fondo de los asuntos debido a que los recursos de reconsideración (vía para que lleguen a la máxima instancia) fueron depositados a destiempo (principalmente promovidos por el PAN), mientras para otros, de Movimiento Ciudadano, se propone su desechamiento porque fueron tramitados por la representación nacional de este partido, no por la local. En otro expediente, igual de la oposición, se perfila su desestimación porque no trae firma del inconforme.