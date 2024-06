Comentábamos que hasta ahora, la propia Suprema Corte, todo el Poder Judicial, pero sobre todo la Corte, son instancias que sirven a un grupito de mexicanos que está concentrado en una élite. Y se los dijimos documentando el tema. Esta Corte no reflexiona sobre los derechos sociales de los mexicanos, como a salud, educación y al agua. Casi no tiene tesis históricamente sobre esos temas , les dijo con altavoz en mano.”

El grupo de manifestantes, encabezado por Juan Manuel Hernández López, vitoreó a Batres: ¡Lenia, escucha, la alianza está en tu lucha! ¡Este apoyo sí se ve! La Alianza de Organizaciones Sociales entregó un escrito a la oficialía de partes del máximo tribunal del país y luego pidió reunirse con Lenia Batres.

En el documento, destacan que su movilización de apoyo a la reforma de López Obrador es para que los integrantes del Poder Judicial sepan lo que piensa el pueblo y tomen conciencia de la gran trascendencia y respaldo que daremos a dicha reforma , y también para que se ponga freno a los excesos de salarios y prestaciones de juzgadores, y a prácticas ilegales, como actos de corrupción en ese poder.