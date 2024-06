No me opongo. Creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección, porque el pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio. Entonces, prefiero que sea el pueblo a que sean las cúpulas las que decidan, porque un juez electo por el pueblo va a saber que está ahí porque lo eligieron los ciudadanos, y su amo será el pueblo, y va a actuar con más libertad, va a tener la arrogancia de sentirse libre .

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no se opone a que el relevo de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF)sea gradual, aunque enfatizó que ese proceso no debe ser dilatorio.

Consideró que serán los diferentes actores los que definan los procesos para el relevo gradual, sólo que tampoco, hablando en términos jurídicos o legales, o del argot de los abogados, no aplicar táctica dilatoria, no esperar a que se vaya el tiempo, como algunos están esperando; ya no tanto, pero antes sí estaban esperando que pasara el tiempo y que nos fuéramos nosotros. De todas maneras, nos vamos a ir, nada más que la transformación va a continuar .

Señaló que la reforma también debe procurar la paridad, es decir, que la mitad sean mujeres y la otra mitad hombres, pues de los tres poderes de la Unión, en el Judicial hay más desequilibrio en esa material.

A la pregunta de cómo evitar que el narco o empresarios intervengan en caso de que se elija en las urnas a los miembros del PJF, para poner a jueces, magistrados o ministros afines a sus causas, el mandatario acotó: “la gente está muy consciente (…) No es determinante (esta posible intervención), porque cuando se tiene un pueblo consciente, politizado, la gente no vende su dignidad”.