El debate entre políticos cada vez menos lúcidos

E

l debate presidencial de los estadunidenses exhibió la decadencia gradual del cada vez más machista, racista y solitario imperio.

Un par de políticos cada vez menos lúcidos, ambos arrogantes y llenos de un profundo odio mutuo.

Donald Trump lució como el más cínico y descarado de los dos con su preocupante actitud de white supremacist y su racismo especialmente enfocado hacia los mexicanos violadores ; un macho impresentable que intentó un golpe de Estado además de estar declarado como un criminal culpable de delitos por un sistema judicial controlado por los ultraconservadores antifeministas en la Suprema Corte politizada para favorecerlo.

Joseph Biden simplemente hecho un Joe débil, al que se le fue la onda cada minuto del debate.

Si los demócratas no sustituyen a Biden como su candidato presidencial, el futuro será cien por ciento trumpiano y quien no lo entienda y acepte, es que no se ha enterado de la propia decadencia del pueblo estadunidense dispuesto a elegir a ese candidato misógino.

Todo indica que habrá pésimas noticias para México desde posibles persecuciones y deportaciones masivas de indocumentados hasta un adiós al nearshoring, pues el neoyorkino cerrará su economía con obsoleto proteccionismo to make america great again y optar por everything made in the USA .

Está claro que con el cada vez más ignorante, insensible pero más poderoso trumpismo existente en rednecklandia sufriremos las consecuencias todos los habitantes del planeta y desgraciadamente en especial los mexicanos, y aún más aquellos paisanos que han migrado. Cuánta razón tenía Porfirio Díaz... Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos .

Sólo espero que el gobierno y los ciudadanos estemos a la altura de las circunstancias y no nos sometamos a la arrogancia y desprecio del imperio que hipócritamente nos manda armas y violencia para que se le sigan surtiendo drogas.

Se necesitará la solidaridad de todas y todos los mexicanos dignos, frente a la creciente locura yanqui... al tiempo.

Ernesto Arnoux

México no debe confiarse, el enemigo siempre acecha

La vileza del imperio de Occidente no tiene límites cuando se trata de destruir a los gobiernos progresistas que se resisten a entregar las riquezas naturales a los oligarcas; el intento de golpe de Estado en Bolivia para disponer de sus recursos naturales, particularmente el litio, es muestra fehaciente.

En complicidad con militares sin escrúpulos, como lo hicieron con Evo Morales, nuevamente pretendieron arrebatar el poder al gobierno legítimo recuperado recientemente por un pueblo humilde y sencillo, pero organizado y consciente.

Sirva la mala experiencia ajena para estrechar medidas precautorias en nuestro país a sabiendas de que el enemigo principal de la democracia y la paz con justicia siempre está al acecho para satisfacer los apetitos insaciables de minorías abusivas, perversas y criminales bajo el cobijo del gigante más rapaz, salvaje y depredador de los últimos dos siglos: Estados Unidos, nuestro vecino y socio comercial.

Daniel Moctezuma Jiménez

Titular de la Sedena debe ser un patriota

No existe, en América Latina golpe de Estado o asonada que no sea auspiciada, propiciada o apoyada por la embajada estadunidense en turno.

En México el nombramiento del nuevo secretario de la Defensa deberá recaer en un personaje patriota y soberanista probado, y cuidar al personal diplomático y agencias estadunidenses que operan en México.

Saludos al valiente pueblo hermano de Bolivia.

Alejandro Cardiel Sánchez

La rebelión urbana y la transformación

Las ciudades siempre fueron objetos de reflexiones, de utopías y de rebeldía, pero también centros de acumulaciones de riquezas y de espacios de lucha, así como la organización de la vida cotidiana de diversas corrientes profundas del cambio y transformaciones políticas.