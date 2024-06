Aldo Anfossi

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 29 de junio de 2024, p. 23

La Paz., Evo Morales, ex gobernante boliviano enfrascado en una lucha sin cuartel con su antiguo aliado, el presidente Luis Arce, cargó nuevamente contra éste al responsabilizarlo de la intentona golpista, porque designó al general Juan José Zúñiga al mando del ejército.

Al referirse a la brevísima conversación que tuvo con Arce, quien lo llamó para avisarle de la asonada en marcha, la tarde del pasado miércoles, Morales relató: “La ministra me pasó rápidamente al presidente, quien me dijo: ‘el golpe ha empezado’; yo le dije: ‘usted ha dado tanto poder al general Zúñiga sin respetar la antigüedad de la institucionalidad; ese comandante no tiene apoyo en el ejército por qué no respetó la antigüedad de su promoción”.

Agregó el ex mandatario que le recomendó a su sucesor: “‘Lucho, en este momento nombre al primero del curso de su promoción comandante’, que era el general Mario Velasco Telles”.

Asimismo, el tres veces presidente y que pretende buscar en 2025 un cuarto periodo, pese al impedimento señalado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se declaró el objetivo del intento sedicioso.