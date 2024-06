Lula manifestó en ese cónclave que evitó encontrarse con el presidente argentino y no se hablaron porque creía que Milei debía pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas , destacando que la relación entre ambos países es muy importante. No es un presidente de la república quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina .

Ego inflamado de algún zurdito

A lo que Milei sostuvo que no se iba a disculpar porque las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto?¿Y acaso no fue preso por corrupto?¿Y qué le dije, comunista?¿Y acaso no es comunista?¿Desde cuando hay que pedir perdón por decir la verdad? , y agregó que son más los intereses de los argentinos y los brasileños que el ego inflamado de algún zurdito .

Milei continuó enrareciendo más las relaciones al reafirmar todo lo que había dicho sobre Gustavo Petro y Pedro Sánchez, que en su momento provocó que Colombia retirara a su embajador, aunque luego por mediación de la canciller Diana Mondino se volvió a una tensa normalidad. En tanto, el gobierno de España retiró a su representante diplomática de Argentina y Milei continúa empantanando las relaciones.

Durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Paraguay ayer y antier, Mondino dijo: estamos conscientes de que no puede haber integración sin democracia y no podemos pasar por alto la situación que atraviesan las poblaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela . Lamentó que el presidente Daniel Ortega se haya retirado de la OEA y dijo que se solidarizaba con su castigado pueblo , refiriéndose al cercenamiento de los derechos humanos en ese país, y apoyó al Consejo Permanente por la creación de un grupo que dé seguimiento a la situación de ese país .

Además de apoyar el genocidio a cielo abierto del gobierno fundamentalista de Benjamín Netanyahu contra Palestina ocupada, en Gaza y Cisjordania, Milei acaba de involucrarse más con su par de Ucrania, Volodymir Zelensky, al que prometió ayuda militar, envío de armas y equipos, así como ayuda humanitaria , sin especificar más.

Nota completa en @lajornadaonline https://bit.ly/3xEccjS