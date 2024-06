Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 29 de junio de 2024, p. 9

Emilio Azcárraga Jean, propietario del club América, está ofuscado. Desde su manera de ver el futbol, hay signos claros de un mal manejo en la selección mexicana. Da lo mismo que el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Juan Carlos Rodríguez, y otros en la dirección deportiva del Tricolor sean antiguos colaboradores u hombres de confian-za, porque sus palabras traslucen una profunda molestia.

No tengo bronca de que lleven a mis jugadores o no, pero, en el caso de Henry (Martín), me molestó la manera en la que le dijeron que no iba a ir, (porque) no fue la correcta , señaló en entrevista con un programa de streaming, con un semblante serio y sin permitir profundizar en más detalles sobre la ausencia del delantero de las Águilas en el torneo continental. Me preocupa la forma, pero no la voy a contar .

En momentos críticos del Tricolor, Azcárraga suele apartarse de los principales focos mediáticos. Si no es con algún mensaje en sus redes sociales, el mandamás americanista sólo deja verse públicamente en asambleas de dueños organizadas en Toluca, donde se ubican las instalaciones de la FMF. Esta vez fue diferente. Sentado sobre un sillón de su despacho, aportó su propia definición sobre lo que ocurre en el combinado nacional.

Parece un temblor, porque hace así , sostuvo al mover la mano derecha de arriba abajo, como la ruta que recorre una montaña rusa. Si lo ven, el América ha estado ahí. Siempre hemos clasificado en los primeros cuatro, hay una estabilidad. Hay que darle las oportunidades que requiera la dirección deportiva y el cuerpo técnico de trabajar con los jugadores. Ver las oportunidades de poderse ir a Europa, que es algo que pasa por lo económico, porque el futbol mexicano paga muy bien .