Éste último tuvo una interacción frecuente con el público desde el comienzo, cuando, tras dar la bienvenida a los asistentes, les explicó en qué consistiría el programa de este fin de semana, titulado Éxtasis sinfónico, así como la mecánica de un ensayo.

Contó que ésta es la primera ocasión en que la agrupación interpreta una obra de la mexicana Paulina Monteón, De la tierra brotan colores, además de la Suite no. 2 del ballet Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel. A ellas se suma el Concierto no. 1 opus 23 en Si bemol mayor para piano, de Chaikovski, en el que participa Eva Geborgyan como solista.

Aclaró que, a diferencia de un concierto en forma, en un ensayo las piezas pueden no interpretarse de corrido, sino que se hacen varias pausas, o se repiten varios pasajes, hasta que la obra se ajusta a los parámetros deseados, por lo que pidió comprensión y paciencia.

El ensayo, en el que se prepararon las dos obras que no requieren solista, transcurrió sin sobresaltos. La concurrencia no sólo fue respetuosa del quehacer de la orquesta, sino que se involucró varias ocasiones por medio del aplauso silencioso, y algunos de los más pequeños emulaban desde su butacas al director.

Fue algo muy bonito, emocionante, nunca pensé que la música clásica fuera tan padre , comentó la pequeña Cristina, de nueve años, quien asistió con sus papás y su hermano, Alberto, de cinco años, que presenta una condición de hiperactividad.