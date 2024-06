Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Sábado 29 de junio de 2024, p. 2

Un conjunto de dibujos recientes de Gabriel Macotela (Guadalajara, 1954), realizado a la Frida Kahlo , es decir, recostado, será expuesto con el título Rendija de luz, en la galería Acapulco 62, a partir de hoy. La serie es resultado de la necesidad de guardar cama y qué mejor que ponerse a dibujar.

Aparte de que no había otra cosa que hacer , dibujar permitió al pintor y escultor traspasar los límites de su encierro y transportarse a otros mundos.

En estos dibujos, Macotela retoma sus temáticas de toda la vida, por ejemplo, sus paisajes, construcciones, figuras, rostros, barcos y naturalezas muertas, a la manera de repaso de su producción. Es una obra a primera vista abstracta; sin embargo, el artista no se considera un abstracto puro , ya que siempre está latente la figuración.

–¿Qué representa el dibujo para Macotela?

–Es fundamental. Lo aprendí en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, con Gilberto Aceves Navarro, quien nos ponía a dibujar excesivamente. Se convirtió, pues, en la estructura principal de mi pintura y escultura.

No son dibujos pensados para convertirse luego en un cuadro o una escultura: existen por derecho propio.

–Al dibujar, ¿cuál es su estado emotivo?

–Pues me traslado a otro mundo, también cuando pinto; sin embargo, el dibujo tiene un carácter particular, diferente, porque es la esencia del arte y la pintura. Tiene entonces un valor especial. Es como una partitura musical, con una estructura de formas y de juego. Hay una parte única, no tan estricta, sino más libre.

Trabajar en condiciones poco habituales permitió a Macotela experimentar con materiales nuevos y con otras técnicas. Dibujó con lápices, pluma atómica – tal cual de papelería –, pluma fuente, y retomó los plumones. También empleó carbón, grafito y lápiz pastel; incluso, trabajó con Prismacolor algo que nunca había hecho. Descubrí efectos que no había encontrado con otros lápices. Conozco más el pastel, porque lo he trabajado mucho , apunta.