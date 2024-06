Ángel Bolaños Sánchez

Sábado 29 de junio de 2024, p. 29

La diputada de Morena en el Congreso capitalino, Ana Francis López Bayghen, llamó a depurar el padrón electoral de la alcaldía Benito Juárez tras señalar que durante la actividad que desarrolló como militante de su partido durante las pasadas campañas, comerciantes de vía pública denunciaron, lamentablemente de manera informal , sobre un sistema de cooptación al que son obligados a domiciliar a otras personas en esa demarcación, aunque no residan allí, como condición para que conserven su lugar de trabajo.

Durante su mensaje para clausurar los trabajos del Parlamento de Mujeres 2024 en el salón de plenos del Legislativo, y después de comentar que varias iniciativas y propuestas que generaron las participantes en dicho ejercicio están relacionadas con el comercio popular, aseguró que “lamentablemente hay un sistema de cooptación del voto a partir del cobro a las personas del comercio popular, del cobro de un dinero, pero además de la amenaza: si no domicilias en esta alcaldía a tres personas por año, aunque no vivan aquí, mismas que van a votar, no vas a tener tu espacio aquí para vender el próximo año”.