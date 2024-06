De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 28 de junio de 2024, p. 13

Aunque han pasado ya años desde que el ex presidente Felipe Calderón decretara la guerra contra el narcotráfico, para el presidente Andrés Manuel López Obrador sería sano que explicara cuáles fueron las razones que lo llevaron a dar ese palazo, garrotazo a lo tonto al avispero , cuál fue su diagnóstico para hacerlo.

En su conferencia mañanera, el mandatario aventuró tres hipótesis que llevaron al ex presidente a realizar esa acción que desató la violencia, porque en ese momento ésta no alcanzaba los niveles que tuvo al concluir su sexenio (10 mil muertos en el último año de Vicente Fox y 25 mil en 2012, cuando terminó Calderón): que con esa guerra pretendió alcanzar la legitimidad social que no obtuvo en las urnas en 2006; que se lo impusieron desde Estados Unidos, país que lo apoyó formando marinos y entregando armas, o que nunca supo exactamente quién era Genaro García Luna y no vislumbró las consecuencias.